تحضيرات جارية لأول مناظرة رئاسية في تاريخ الجزائر

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الاناضول

أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي، الأحد، بدء التحضير لمناظرة تلفزيونية بين مرشحي انتخابات الرئاسة، ستكون -حال تمت- الأولى من نوعها في تاريخ هذا البلد العربي.

وقال شرفي للإذاعة الجزائرية الرسمية "راسلت المترشحين حول موضوع المناظرة ومنهم من وافق ومنهم ينتظر توضيحات وبالتالي إن شاء الله تكون مناظرة في مستوى عال من المسؤولية والتنظيم".

ولم يحدد المتحدث موعدا للمناظرة واكتفى بالقول إنها "ستكون خلال الأيام القليلة القادمة".

إلا أن مصدر بالسلطة المستقلة للانتخابات فضل عدم نشر اسمه، قال للأناضول إن المناظرة ستجرى خلال الساعات الأخيرة للحملة الدعائية أي بين يومي 7 و8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وينص قانون الانتخابات على بدء الحملة الدعائية قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع (انطلقت 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي) على أن تنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع (12 ديسمبر/كانون الأول) أي منتصف ليل الأحد القادم.

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وستكون هذه المرة الأولى، التي تنظم فيها الجزائر، مناظرة بين متسابقين على كرسي الرئاسة، الذي يتنافس عليه خمسة مرشحين.

والمرشحون الخمسة هم: رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس وهو رئيس وزراء أسبق ورئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب المستقبل، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (حزب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى المتواجد بالسجن بتهم فساد)، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني (إسلامي).

وتستعد الجزائر لإجراء انتخاباتها الرئاسية بالتزامن مع تواصل الحراك الشعبي، الذي انطلق قبل 9 أشهر ودون انقطاع، وأطاح في أبريل/نيسان الماضي، بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتجري الانتخابات وسط انقسام في الشارع، بين داعمين لها، يعتبرونها حتمية لتجاوز أزمة دامت لشهور، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن "الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ"، وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.

وترفض السلطات مطالب تأجيل الانتخابات، وقال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في خطاب له، مؤخرا، إن "الجزائر قادرة على فرز من يقودها خلال المرحلة المقبلة، وهي تنادي أبناءها المخلصين، وهم كثيرون؛ لأنها بالفعل في حاجة ماسة إليهم اليوم".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.