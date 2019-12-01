"الوفاق" الليبية تتهم الإمارات بقصف مجمع سرت للمطاحن

وليد عبد الله /الخليج 365

اتهمت حكومة "الوفاق" الليبية، الأحد، طيران إماراتي داعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بقصف مجمع منطقة سرت للمطاحن والأعلاف (450 كلم شرق طرابلس).

وأوضحت الحكومة في بيان نشرته الصفحة الرسمية لقوة حماية سرت التابعة لها، بأن "القصف تسبب في خسائر مادية داخل هذا المرفق المدني والحيوي للمدينة"، دون وجود أي إصابات بشرية.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الخليج 365 بأن مواجهات عنيفة تشهدها منطقة الساعدية جنوبي طرابلس بين قوات الوفاق وقوات حفتر بعد هدوء حذر استمر لأيام.

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وبينما تتهم حكومة "الوفاق" الإمارات بدعم هجوم قوات حفتر على طرابلس، نفت أبوظبي في بيانات سابقة تلك الاتهامات.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، فيما تتصدى الأخيرة لهذا الهجوم بعملية عسكرية اسمتها "بركان الغضب".

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