بغداد تعلن الحداد 3 أيام على قتلى ذي قار والنجف

بغداد/ أمير السعدي / الخليج 365

أعلن محافظ بغداد محمد العطا، اليوم الأحد، الحداد ثلاثة أيام على أرواح قتلى التظاهرات في أرجاء العراق وخاصة بمحافظتي ذي قار والنجف جنوبي البلاد.

وأضاف العطا في بيان، اطلعت عليه الخليج 365 "تقرر إعلان الحداد ثلاثة أيام على أرواح الشهداء في العاصمة بغداد وذي قار والنجف الأشرف وبقية المحافظات".

وشدد محافظ بغداد على ضرورة التمسك بالطابع السلمي للتظاهرات لتحقيق المطالب المشروعة.

وتنضم بذلك بغداد إلى 9 محافظات وسط وجنوبي البلاد أعلنت السبت الحداد العام لثلاثة أيام وعطلت الدوام الرسمي بين يوم ويومين، وهي المثنى، والديوانية، وديالى، وبابل، وميسان، وكربلاء، والبصرة، فضلاً عن النجف وذي قار.

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وقتل 70 متظاهراً خلال الخميس والجمعة في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل ذات الاسم) والناصرية مركز محافظة ذي قار على يد قوات أمنية و"ميليشيات" مجهولة، وفق ما أبلغ الخليج 365 مصادر طبية وشهود عيان.

وارتفعت وتيرة العنف على هذا النحو الدامي بعد يوم واحد من إقدام متظاهرين على إضرام النيران في قنصلية إيران بالنجف ليل الأربعاء.

ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي الذي استبق الخطوة بتقديم استقالته إلى البرلمان السبت، وقبلها الأخير في جلسة طارئة الأحد.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 418 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.