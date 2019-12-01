قطر: لولوة الخاطر مساعداً لوزير الخارجية

الدوحة/ أحمد يوسف / الخليج 365

أعلنت الدوحة اليوم الأحد تعيين لولوة بنت راشد الخاطر مساعدا لوزير الخارجية، بالإضافة إلى مهام عملها كمتحدث رسمي للوزارة في سابقة من نوعها بالبلاد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، الأحد أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر قراراً أميرياً بهذا الشأن.

وتعد الخاطر أول قطرية تشغل المنصب في تاريخ البلاد، وثاني متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية.

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