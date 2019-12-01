الأردن.. تحويل إسرائيلي لمحكمة "أمن الدولة"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
قرر الأردن، الأحد، تحويل مواطن إسرائيلي، تسلل إلى أراضِ المملكة بطريقة غير مشروعة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى محكمة أمن الدولة.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، نقلاً عن مصدر رسمي، لم تسمه.
وأحُيل المواطن الإسرائيلي ويدعى كونستانتين كوتوف، إلى محكمة أمن الدولة، بتهمتي "دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي".
وأوضح المصدر أن محاكمة المتهم تبدأ الإثنين.
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