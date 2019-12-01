الأردن.. تحويل إسرائيلي لمحكمة "أمن الدولة"

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

قرر الأردن، الأحد، تحويل مواطن إسرائيلي، تسلل إلى أراضِ المملكة بطريقة غير مشروعة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى محكمة أمن الدولة.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، نقلاً عن مصدر رسمي، لم تسمه.

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وأحُيل المواطن الإسرائيلي ويدعى كونستانتين كوتوف، إلى محكمة أمن الدولة، بتهمتي "دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي".

وأوضح المصدر أن محاكمة المتهم تبدأ الإثنين.



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