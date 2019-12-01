الداخلية التونسية: مصرع 22 بانقلاب حافلة سياحية غربي البلاد

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدّاخلية التونسية اليوم الاحد وفاة 22 شخصا واصابة 21 اخرين، إثر انقلاب حافلة سياحية كانت تقلهم شمال غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية تلقت الاناضول نسخة منه.

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ووفق البيان، فإن الحادثة حصلت إثر سقوط الحافلة التابعة لاحدى وكلات السفر الخاصة، وكانت تقل 43 شخصا في اطار رحلة سياحية ترفيهية من تونس العاصمة باتجاه عين دراهم التابعة لولاية جندوبة شمال غربي البلاد، في مجرى واد بعد تجاوزها لحاجز حديدي.

وتابع نص البيان، انه تم نقل الجرحى الى مستشفيات عمدون وباجة لتلقي الاسعافات الضرورية، وانه تم التنسيق في هذا الإطار مع الهياكل المعنية بوزارة الصحة العمومية لتوفير الاطار الطبي الضروري لذلك.

وكونت الداخلية خلية أزمة لمتابعة الموضوع على مستوى مصالحها، وفق البيان ذاته.وكان معز تريعة الناطق باسم الحماية المدنية(تتبع وزارة الداخلية) قد قال في تصريح صحفي إن الحادثة أسفرت عن مصرع 19 شخصاً، قبل أن تعلن الداخلية في بيانها عن الاحصائية الجديدة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.