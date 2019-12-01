العراق.. مذكرات قبض قضائية بحق "المعتدين" على متظاهري النجف

العراق/ محمد وليد/ الخليج 365



أعلن مجلس القضاء الأعلى، في العراق، الأحد، عن صدور مذكرات قبض قضائية بحق "المعتدين" على متظاهري النجف جنوبي البلاد، دون تحديد أسمائهم أو أعدادهم.



وقتل 23 متظاهراً في مدينة النجف (جنوب)، يومي الخميس والجمعة الماضيين على يد قوات الأمن و"ميليشيات" مجهولة، وفق ما أبلغ الخليج 365 مصادر طبية وشهود عيان.



وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان مقتضب، إن الهيئة التحقيقية القضائية في محكمة استئناف النجف الاتحادية أصدرت مذكرات قبض بحق "المعتدين" على المتظاهرين في المحافظة.



ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل بشأن عدد هؤلاء أو أسمائهم أو فيما إذا كانوا من قوات الأمن أم لا.



وأبلغ شهود عيان الخليج 365 أن معظم القتلى سقطوا عند ضريح المرجع الشيعي محمد باقر الحكيم عندما أطلقت قوات الأمن وأفراد "ميليشيات" مجهولة لإبعاد المحتجين عن الضريح يومي الخميس والجمعة.

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ومنذ ذلك الوقت يحاول المحتجون الوصول إلى الضريح وقد تمكنوا مساء السبت من بلوغ بوابته وإضرام النيران فيه.

واتهم محافظ النجف في تصريحات لمحطات تلفزيون محلية فصيل "سرايا عاشوراء" التابع للحشد الشعبي بالمشاركة في قتل المحتجين، وهو ما نفاه الحشد.

ومنذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط 418 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

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