غزة.. نساء يشاركن في سباق لمناهضة "العنف ضد المرأة"

غزة/ نور أبو عيشة / الخليج 365

شاركت 50 سيدة فلسطينية في قطاع غزة، الأحد، في سباق لـ"المشي السريع"، في إطار حملة لمناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار "كلنا ضد العنف".

وارتدت السيدات المشاركات في السباق، الذي نظّمته شبكة "وصال"، التابعة لجمعية الثقافة والفكر الحر (غير حكومية)، على شاطئ بحر مدينة خانيونس جنوبي القطاع، أغطية رأس برتقالية اللون.

وقالت هويدة الدريملي، مسؤولة وحدة الدعم والاستشارات في الشبكة، إن هذه الفعالية التي أُطلق عليها اسم "اليوم البرتقالي"، تأتي في إطار حملة الـ16 يوم، لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأضافت في حديث للأناضول: "هذه الأنشطة تأتي كي نؤكد للمرأة أن هناك أمل دائم للنجاة من العنف، وأن للمرأة حق في المجتمع".

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وعدّت الدريملي هذا السباق "نوعا من أنواع الدعم والتفريغ النفسي المقدّم للسيدات الناجيات من العنف أو المصابات بمرض السرطان".

وتابعت: "ذلك من أجل التقليل من حالات التوتر والإصابات النفسية للنساء".

ويحتفل العالم في 25 من نوفمبر/تشرين ثان من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتقوم هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بإطلاق حملة الـ 16 يوماً من الأنشطة لمكافحة هذا العنف.

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