الدفاع التركية تعلن إنشاء نقاط مراقبة في مناطق "نبع السلام"

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، إنشاء نقاط مراقبة على طرق مناطق عملية "نبع السلام" في سوريا، لمنع استهداف تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، المدنيين بالسيارات المفخخة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوات "نبع السلام" ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المدنيين في المناطق المحررة من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك".

وفي سياق آخر، نشرت وزارة الدفاع التركية تغريدة على تويتر، قالت فيها إن قوات نبع السلام فجرت عددا من الأنفاق التي حفرها التنظيم الإرهابي بمدينة رأس العين(شمال شرق سوريا).

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وأوضحت الوزارة أن القوات التركية عثرت على أنفاق بداخل مدرسة في رأس العين، تمتد إلى الأبنية المجاورة.

وذكرت الدفاع التركية أن قوات نبع السلام قامت بتفجير تلك الأنفاق.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.

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