وفاة 3 جراء انهيار حائط بكنيسة أثرية وسط مصر

المنيا (وسط) الخليج 365-

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون، الأحد، جراء انهيار حائط بكنيسة أثرية وسط مصر، وفق بيان.

وقال المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية بمصر، بولس حليم في بيان عبر صفحته بفيسبوك، الأحد، إن "الحائط الغربي بالكنيسة الأثرية لدير بمحافظة المنيا (وسط) انهيار صباح اليوم، مما أدى لوفاة 3 وإصابة 4 آخرين".

وأضاف: "تجرى الآن أعمال الفحص والتحقيق للوقوف على أسباب الحادث".

وتابعت: "تنعي الكنيسة الأرثوذكسية أبناءها الذين أودى الحادث بحياتهم وتدعو بالشفاء للمصابين".

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فيما أفاد بيان لمحافظة المنيا التي يقع في نطاقها الحادث، اليوم أن "الحادث أسفر عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين تم نقلهم لمستشفى ملوي العام"، مشيرا إلى أن الحادث "جراء انهيار السور المحيط بالكنيسة الأثرية بدير أبو فانا".

وتفقد محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، موقع الانهيار، وقدم التعازي وطالب بالوقوف على أسباب انهيار السور.

ووفق بوابة صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، فالمتوفون طفل ووالده وجدته، والمصابون من أسرة واحدة إثر الواقعة التي حدثت أثناء قيامهم بأداء صلاة القداس، الأحد.

ويرجع تاريخ الكنيسة الأثرية، إلى العصر السادس الميلادي وهي مبنية بالطوب اللبن وتبلغ مساحتها 260 مترا مربعا، وفق البيان ذاته.

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