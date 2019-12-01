شركة هواوي الأولى عالميا في براءات اختراع تطبيقات G5

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أظهر تقرير صدر، اليوم الأحد، أن شركة هواوي الصينية جاءت في المركز الأول عالميا من حيث براءات الاختراع ذات الصلة بتطبيقات شبكات الجيل الخامس.



ووفق تقرير صدر عن شركة أبحاث السوق الألماني "أي-بليتكس"، فقد تصدرت هواوي القائمة بنحو 3325 براءة اختراع، تلتها شركة سامسونج للإلكترونيات التي قدمت 2856 طلبا للحصول على براءة اختراع للمنظمات العالمية.

وجاء عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي "إل جي" في المركز الثالث بـ2463 طلبا لبراءات الاختراع، وفقا للتقرير.

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وكان على القائمة ضمن المراكز العشرة الأولى، الشركات المصنعة الأخرى بما فيها الشركة الفنلندية نوكيا، والشركة الصينية زد تي إي، والشركة السويدية إريكسون.

تجدر الإشارة إلى أن سامسونج كثّفت جهودها في سوق شبكات الجيل الخامس، خاصة بعد تعثر شركة هواوي في السوق العالمي في أعقاب الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على أجهزتها.

سبق أن أعلنت سامسونج، في شهر أغسطس الماضي، خطتها لاستثمار 180 تريليون وون (152 مليار دولار أمريكي) على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة لتعزيز محركات النمو الجديدة.

ويتركز الاستثمار الضخم على بناء قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس والعمليات الحيوية والسيارات.

ويرى المحللون أن شبكات الجيل الخامس للاتصالات ستمكن الشبكات من التعامل مع كميات أكبر من البيانات مع وقت استجابة أقصر، الأمر الذي يسهل جميع العمليات الإلكترونية بما فيها مشاهدة الفيديوهات ذات الدقة العالية والقيادة الذاتية والتحكم الدقيق عن بعد في الروبوتات في المصانع.