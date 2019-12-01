القيادة الأمريكية في إفريقيا تشن غارة جوية على معقل لجماعة «الشباب» في الصومال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) مسؤوليتها عن هجوم جوي على معقل لجماعة «الشباب» الصومالية السبت، طبقاً لما ذكرته «إذاعة شبيلي» الصومالية اليوم الأحد.

ووقع القصف في بلدة «جيليب» في إقليم «جوبا السفلى» الذي تسيطر عليه جماعة «الشباب».

وتابعت القيادة أن الهجوم كان دعماً لقوات الحكومة الاتحادية الصومالية التي تقاتل الجماعة التي لديها صلة بتنظيم «القاعدة».

وأضافت القيادة «بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية الصومالية، نفذت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا قصفاً جوياً يستهدف إرهابيي جماعة الشباب في نطاق بلدة جيليب الصومالية أمس».

ولم يتضح على الفور حجم الأضرار الناجمة عن الغارة، لكن القيادة أكدت أن ذلك لم يسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، طبقاً لتقييمها حتى الآن.

وقالت القيادة «إننا نقيم نتائج الغارة الجوية، غير أننا نعتقد حالياً أنه ليس هناك أي مدنيين مصابين أو قتلى نتيجة لها».