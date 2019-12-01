مادة لعلاج هشاشة العظام.. مناسبة لصناعة الطائرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتشف باحثون من جامعة كورنيل الأمريكية، أن تقوية بعض الجوانب البسيطة للبنية الداخلية للعظام تساعدها على مقاومة التهالك والتلف، وقد يساعد الاكتشاف على علاج المصابين بهشاشة العظام. وربما يؤدي أيضاً إلى إنتاج مواد أمتن وأخف لصناعة الطائرات.

كريستوفر ج. هيرنانديز، الأستاذ المشارك في كلية سبيلي للهندسة الميكانيكية والفضائية في كلية مينج للهندسة الطبية الحيوية بالجامعة قال «استخدم العلماء الذين درسوا هشاشة العظام تقنية التصوير بالأشعة السينية منذ عقود لتحليل بنية العظام، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها. وعلموا أن كثافة العظام هي العامل الرئيس في تحديد قوتها ومتانتها، ولتقييم قوة عظام معينة يحدد معظم الباحثين مقدار الحمل الذي يتحمله دفعة واحدة». وأضاف«نجحت الباحثة آشلي توريس في تحليل عينة من العظام بدقة أكبر باستخدام برنامج حاسوبي جديد، ووجدت أن الدعامات الأفقية التي تشبه العصي ضرورية جداً لتمديد فترة تحمل العظام. وعند تطبيق حمل على العظام لمرة واحدة، تعتبر كثافته العامل الأكبر في قوته، وتتحدد غالباً بالدعامات التي تشبه الصفائح. وعند التقدم في العمر، يفقد المسنون هذه الدعامات الأفقية أولًا، ما يزيد من احتمال انكسار العظام عند استمرار التحميل عليها». استخدم فريق الدراسة طابعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع مواد مستوحاة من العظام، مصنعة من بوليمر ميثاكريليت اليوريثان. وغير الباحثون سماكة الدعامات، واستطاعوا مضاعفة عمر إجهاد المادة بنحو 100 مرة. ويتوقع هرنانديز استخدام المشابك المجهرية المدعمة التي طورها فريقه في أي جهاز تقريباً في المستقبل، كما ستكون مفيدة في قطاع الطيران، والذي يسعى إلى استخدام مواد خفيفة، لديها القدرة على تحمل الضغط الهائل والمتكرر في الوقت ذاته. وقال «كل هبة رياح تضرب الطائرة بمثابة دورة تحميل عليها، ما يعني تحميل جناح الطائرة آلاف المرات في كل رحلة. وإن أردنا صنع أجهزة متينة أو سيارات خفيفة الوزن وتعمل لفترة طويلة، فمن المهم زيادة عدد دورات التحميل التي تتحملها القطعة قبل توقفها عن العمل. وتتيح العلاقة الرياضية التي استنتجناها من هذه الدراسة الموازنة بين متطلبات الصلابة والقوة اللازمة لتحمل حمل كبير، والمتطلبات الضرورية لتحمل دورات تحميل أخف وأكثر تكراراً.»