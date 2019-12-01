"أحد الوضوح" في لبنان.. ضد الحرب والبنك المركزي

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وأفاد مراسلتنا في بيروت بأن من المقرر أن يتظاهر محتجون في لبنان أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت ظهرا، للاعتراض على سياسته المالية والنقدية.
وتنظم أمهات تحركا في بيروت تحت عنوان "نساء ضد الحرب" للتأكيد على سلمية الحراك وصموده في وجهة محاولات شيطنته.
وفي المناطق اللبنانية ينظم المحتجون تحركات في البقاع والجنوب والشمال.
شاهد أيضاً من France 24: الأمهات اللبنانيات يتظاهرن ضد الطائفية و"أشباح الحرب الأهلية"
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
هل يمكن محاكمة وزير الدفاع العراقي في السويد؟
وسائل إعلام سويدية تتحدث عن ثلاثة تحقيقات تجري حاليا بشأن وزير الدفاع العراقي الذي يحمل أيضا الجنسية السويدية، ووفق هذه المصادر أحد التحقيقات يبحث في المسؤولية المحتملة للوزير العراقي في قتل وإصابة متظاهرين عراقيين.France 24
-
لبنان: هل حدد الرئيس موعدا رسميا للاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة؟
لا يزال الجمود السياسي يخيم على المشهد اللبناني في انتظار إعلان رسمي عن موعد للاستشارات النيابية الملزمة التي يجب على رئيس الجمهورية الدعوة لها لتسمية رئيس يُكلّف بتشكيل حكومة جديدة. وبعد أن كانت مصادر قد لفتت إلى أن الاستشارات ستجرى الخميس أو الجمعة، إلا أن أي تبليغ رسمي لم يصدر بعد، في ظل تضارب المعلومات حول تأجيل الاستشارات. ويثير هذا التأخير سخط المتظاهرين المطالبين بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين ومستقلين عن الطبقة السياسية والأحزاب التقليدية.France 24
-
حالة من الشلل تسيطر على جنوب العراق إثر يوم دموي واستمرار المظاهرات في بغداد
اندلعت في مدينة كربلاء جنوب العراق ليل الثلاثاء الأربعاء أعمال عنف وإطلاق الرصاص الحي من قبل القوى الأمنية مما أدى إلى سقوط قتيل. وصباح الأربعاء سيطر شلل شبه كامل على جنوب البلاد بعد أن قطعت أغلب الطرق وأعلنت العتبات الدينية إقفال مدارس الأطفال الدينية وأغلقت الدوائر الحكومية. ولا تزال سحب الدخان تتصاعد من كربلاء التي تحمل رمزية دينية لدى الشيعة. فيما تستمر المظاهرات في بغداد ومدن أخرى.France 24
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
التالي في المشاهدة
التالي
أخبار ذات صلة
ولم تتوصل القوى السياسية إلى توافق بشأن اسم رئيس الحكومة المقبل، مما يضع موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس في مهب مشاورات مفتوحة الأجل.
وتتفاقم الأزمة الاقتصادية في الوقت الراهن، مع عجز المسؤولين عن وضع خطة اقتصادية تنقذ البلاد من الانهيار الذي يقول الاقتصاديون إن البلاد دخلت فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر "أحد الوضوح" في لبنان.. ضد الحرب والبنك المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.