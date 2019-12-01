"أحد الوضوح" في لبنان.. ضد الحرب والبنك المركزي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty احتجاج سابق في لبنان ضد وزارة المالية

وأفاد مراسلتنا في بيروت بأن من المقرر أن يتظاهر محتجون في لبنان أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت ظهرا، للاعتراض على سياسته المالية والنقدية.

وتنظم أمهات تحركا في بيروت تحت عنوان "نساء ضد الحرب" للتأكيد على سلمية الحراك وصموده في وجهة محاولات شيطنته.

وفي المناطق اللبنانية ينظم المحتجون تحركات في البقاع والجنوب والشمال.

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إعادة تشغيل الفيديو التالي هل يمكن محاكمة وزير الدفاع العراقي في السويد؟ وسائل إعلام سويدية تتحدث عن ثلاثة تحقيقات تجري حاليا بشأن وزير الدفاع العراقي الذي يحمل أيضا الجنسية السويدية، ووفق هذه المصادر أحد التحقيقات يبحث في المسؤولية المحتملة للوزير العراقي في قتل وإصابة متظاهرين عراقيين. France 24

لبنان: هل حدد الرئيس موعدا رسميا للاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة؟ لا يزال الجمود السياسي يخيم على المشهد اللبناني في انتظار إعلان رسمي عن موعد للاستشارات النيابية الملزمة التي يجب على رئيس الجمهورية الدعوة لها لتسمية رئيس يُكلّف بتشكيل حكومة جديدة. وبعد أن كانت مصادر قد لفتت إلى أن الاستشارات ستجرى الخميس أو الجمعة، إلا أن أي تبليغ رسمي لم يصدر بعد، في ظل تضارب المعلومات حول تأجيل الاستشارات. ويثير هذا التأخير سخط المتظاهرين المطالبين بتشكيل حكومة تضم اختصاصيين ومستقلين عن الطبقة السياسية والأحزاب التقليدية. France 24

حالة من الشلل تسيطر على جنوب العراق إثر يوم دموي واستمرار المظاهرات في بغداد اندلعت في مدينة كربلاء جنوب العراق ليل الثلاثاء الأربعاء أعمال عنف وإطلاق الرصاص الحي من قبل القوى الأمنية مما أدى إلى سقوط قتيل. وصباح الأربعاء سيطر شلل شبه كامل على جنوب البلاد بعد أن قطعت أغلب الطرق وأعلنت العتبات الدينية إقفال مدارس الأطفال الدينية وأغلقت الدوائر الحكومية. ولا تزال سحب الدخان تتصاعد من كربلاء التي تحمل رمزية دينية لدى الشيعة. فيما تستمر المظاهرات في بغداد ومدن أخرى. France 24 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

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ولم تتوصل القوى السياسية إلى توافق بشأن اسم رئيس الحكومة المقبل، مما يضع موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس في مهب مشاورات مفتوحة الأجل.

وتتفاقم الأزمة الاقتصادية في الوقت الراهن، مع عجز المسؤولين عن وضع خطة اقتصادية تنقذ البلاد من الانهيار الذي يقول الاقتصاديون إن البلاد دخلت فيه.