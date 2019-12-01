أمر قضائي بالقبض على ضابط كبير بالجيش العراقي بتهمة قتل المتظاهرين

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP شهدت مدينة الناصرية مواجهات دامية خلال الأيام الماضية، ما أسفر عن مقتل عشرات المتظاهرين.

أمرت السلطة القضائية العراقية بالقبض على القائد العسكري الفريق، جميل الشمري، في إطار التحقيق في قضية قتل المتظاهرين بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أبعد الشمري من رئاسة خلية الأزمة المكلفة بمعالجة الأوضاع في المحافظات الجنوبية، التي شهدت مقتل العشرات من المتظاهرين في مواجهات مع الأجهزة الأمنية.

وتضمن أمر السلطة القضائية منع الشمري من السفر.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي السبت فتح تحقيق في قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين. وتعهد بمعاقبة المسؤولين.

وأدانت الأمم المتحدة إزهاق الأرواح في المواجهات بين المتظاهرين وأجهزة الأمن في العراق. وقالت إنه أمر لا "يمكن السكوت عنه".

ودعت الولايات المتحدة المسؤولين العراقيين إلى معالجة مطالب المتحجين.

مظاهرات العراق: شيوخ العشائر يقفون بين المحتجين والقوى الأمنية

Advertisements

رئيس الوزراء العراقي: سأقدم استقالتي إلى البرلمان

ويأتي إبعاد الشمري بعد تهديد محافظ ذي قار بالاستقالة، مطالبا عبد المهدي بإبعاد القادة الأمنيين "الذين تسببوا في إراقة الدماء بالمحافظة".

وكان الشمري قائدا للعمليات العسكرية في البصرة، وأقيل في صيف 2018 وسط اضطرابات دامية أعقبت الاحتجاج على تردي الخدمات العامة.

وكانت مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، مسرحا لمواجهات عنيفة بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية يومي الخميس والجمعة الماضيين، قتل فيها 42 من المحتجين على يد مسلحين بلباس مدني، حسب وكالة فرانس برس.

وتصاعدت الأحداث الدامية بعدما أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية في النجف. ويتهم قطاع من المتظاهرين إيران بالتدخل في الشأن العراقي ويحملونها جزءا من المسؤولية عن فشل النظام السياسي في بلادهم.

وطالبت طهران الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن حرق القنصلية.