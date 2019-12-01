شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يحبط عملية تهريب أشخاص عبر البحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبط الجيش اللبنانى، عملية تهريب لأشخاص عبر البحر إلى خارج البلاد، كانت ستتم من خلال شاطئ مدينة طرابلس "شمالى البلاد"، وأحالت القائم على عملية التهريب والأشخاص الذين كانوا معه إلى سلطات التحقيق القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبنانى، فى بيان لها اليوم، أن القوات البحرية أوقفت عملية التهريب إلى الخارج، والتى ضمت 39 شخصا كانوا على متن قارب مملوك لأحد المواطنين اللبنانيين، من بينهم 5 أشخاص لبنانيين و 34 آخرين يحملون الجنسية السورية.

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يشار إلى، أن القوات البحرية بالجيش اللبنانى، وأجهزة الأمن تحبط تباعا عمليات هجرة غير شرعية عبر البحر، يقوم بها مهربون وكذلك شبكات للإتجار فى البشر باتجاه قبرص والشواطئ الأوروبية.