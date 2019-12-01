شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السعادة: قيم الاتحاد وإرث الآباء تتجسد بتلاحم مجتمع الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عهود بنت خلفان الرومى وزيرة الدولة للسعادة فى الأمارات، وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن احتفاء أبناء الإمارات باليوم الوطني يجسد اعتزازهم بقيم الاتحاد والانتماء للوطن والوفاء لقيادته وفخرهم بإرث الآباء المؤسسين، وتطلعهم للمستقبل بإيجابية.

ووفقا لوكالة الأمارات، قالت وزيرة السعادة، إن مسيرة الإمارات التنموية ارتبطت على الدوام بمنظومة قيم سامية تتمثل بروح الاتحاد التي أرساها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتصبح دولة الإمارات رمزاً للعطاء والإنسانية، ومركزاً لنشر ثقافة التسامح والانفتاح على العالم".

وأشارت إلى أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، ومتابعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحتفي باليوم الوطني هذا العام مجسدة القيم الوطنية والإنسانية النبيلة التي رسختها القيادة على مدى 48 عاماً وجعلتها عنصراً مميزاً للهوية الإماراتية الأصيلة.

وهنأت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة قيادة وشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدة أن اليوم الوطني يمثل قصة فخر بموروث الآباء وعزيمة وإصرار شعب على كتابة قصص نجاح جديدة يضيفها إلى تاريخ الإمارات الحافل بالنجاحات لتستلهمها أجيال المستقبل للمضي بثقة نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021، والوصول بالدولة في مئويتها إلى المراكز الأولى عالميا.