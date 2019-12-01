شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب رئيس البرلمان العراق ينفى أنباء تقديم استقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نفى مكتب رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى، اليوم الأحد، صحة ما تردد من أنباء بشأن تقديم استقالته.

وذكر المكتب، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، "إن الوثيقة التى تم تداولها بشأن تقديم رئيس البرلمان محمد الحلبوسى استقالته من منصبه "مزورة وغير صحيحة".

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ودعا المكتب، وسائل الإعلام إلى توخى الدقة وعدم الاعتماد على أية وثيقة غير صادرة من خلاله.