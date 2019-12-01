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مكتب رئيس البرلمان العراق ينفى أنباء تقديم استقالته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

نفى مكتب رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى، اليوم الأحد، صحة ما تردد من أنباء بشأن تقديم استقالته.

 

وذكر المكتب، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، "إن الوثيقة التى تم تداولها بشأن تقديم رئيس البرلمان محمد الحلبوسى استقالته من منصبه "مزورة وغير صحيحة".

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ودعا المكتب، وسائل الإعلام إلى توخى الدقة وعدم الاعتماد على أية وثيقة غير صادرة من خلاله.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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