شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية تدين الهجوم الإرهابي فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، الهجوم الإرهابى الذى استهدف مدنيين عزل فى مدينة لندن، وأدى إلى مقتل شخصين.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جدد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز في بيان اليوم، تضامن الأردن مع المملكة المتحدة في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلاد .

وأكد السفير الفايز على موقف الأردن الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب أيا كان مصدره ومنطلقاته ، معبرًا عن خالص اّلتعازي وصادق المواساة لاسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى .