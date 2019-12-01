البرلمان العراقى يوجه لجنة الدفاع بوضع خطة لحماية المتظاهرين بذى قار والنجف

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وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن مجلس النواب عقد، اليوم الأحد، جلسة استثنائية تم خلالها التصويت على قبول استقالة رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، استنادا إلى أحكام المادة 75 من الدستور، كما تم مناقشة الأحداث الأخيرة التى وقعت فى ذى قار والنجف والمحافظات الأخرى.
وفى سياق متصل، نفت قيادة عمليات بغداد وجود أى احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين فى العاصمة العراقية، داعية إلى التأكد من ذلك ميدانيا.
وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوى، فى تصريح لـ"السومرية نيوز"، "إنه لا يوجد أى احتكاك أو اشتباك بين القوات الأمنية والمتظاهرين فى بغداد، مطالبا وسائل الإعلام والناشطين ومنظمات حقوق الإنسان التأكد بشكل ميدانى".
وتشهد بغداد ومحافظات أخرى، منذ يوم 25 أكتوبر الماضى، مظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والإصلاح، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الأمنية، وخاصة فى محافظتى النجف وذى قار.
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