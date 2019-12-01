شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الوطنى الإماراتى.. ولى عهد دبى يحتفل بتحقيق بلاده رقما قياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، اليوم الأحد، بالذكرى الـ48 لليوم الوطنى الإماراتى، التى تحل ذكراها غدًا الإثنين، حيث نشر مقطع فيديو لاستعراض جوى ظهر فيه شباب الإمارات وهم ينفذون إسقاط من طائرة ويحملون علم كبير لدولة الإمارات محلقين فى سماء الوطن احتفالًا بيومه الوطنى.

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، علق مقطع الفيديو الذى نشره عبر إنستجرام، بقوله "لحظة فخر جديدة فى ظل احتفالاتنا باليوم الوطنى لدولتنا العزيزة.. تم تحطيم رقم قياسى جديد لأكبر علم بمساحة 144 متر مربع حلق خلال قفزة مظلية حرة فى سماء الوطن".

وفى السياق ذاته، نشر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بيانًا بهذه المناسبة الوطنية بعنوان "منصور بن زايد: الثانى من ديسمبر يوم لتعزيز التلاحم بين الشعب وقيادته"، وقال فى بيانه، "يسرّنى فى هذا اليوم المبارك، وبلادنا تحتفل بالذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، أن أرفع أسمى آيات التهانى والتبريكات إلى سيدى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وهم يقودون مسيرة الخير ترسيخاً لقيم وثوابت أرسى دعائمها الوالد القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسّسين الذين أخلصوا لشعبهم وتفانوا فى رفعة وطنهم".

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتى، إن "الثانى من ديسمبر، الذى انطلقت فيه مسيرة الخير قبل ثمان وأربعين سنة، هو يوم لتعزيز التلاحم القائم بين الشعب وقيادته، نستحضر فيه سيرة رموزنا، ونجدّد الولاء للقيادة، والانتماء للوطن، والتقدير لقواتنا المسلّحة والقوات النظامية الأخرى، والوفاء لشهدائنا الذين جادوا بالأرواح والدماء الغالية، فداءً لدولة الاتحاد ودفاعاً عن قيمها".

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احتفالات اليوم الوطنى الإماراتى الـ48

وأضاف "بلادنا، فى ظلّ القيادة الرشيدة، هى اليوم أكثر استعداداً للمستقبل الذى نتطلّع إليه بثقة، ونستعد له وبنُظمٍ تعليمية وصحية متطورة، ورعاية اجتماعية متقدّمة، وتوفير بنية تحتية قوية تمكننا من توطين تقنيات الجيل الرابع من الثورة الصناعية، وتطوير الخدمات الحكومية والسياسات لتعزيز تمكينٍ المرأة والشباب، واستثمار الكوادر الوطنية، وتوطيد الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق الريادة فى كلّ القطاعات أخذًا بأفضل التجارب والممارسات العالمية، واستقطاب العلماء والخبراء ورواد الأعمال وقد شرعنا بالفعل باستشراف المستقبل من خلال إرسال أول رائد فضاء إماراتى إلى المحطة الفضائية الدولية، وبحلولٍ استباقية مبتكرة، ونماذج وسيناريوهات لتحويل تحديات المستقبل إلى قوةٍ دافعة وفرصٍ مثمرة".

وتابع "إن ما حققته بلادنا، يزيدنا أملاً واطمئنانًا، بأن المسيرة الاتحادية ماضية نحو آفاق أرحب، ومجالات أوسع، بما يُحقّق لوطننا مزيداً من المَنعة والاستقرار، ولمواطنينا الرفاه والازدهار، داعين الله أن يوفقّنا فى خدمة للوطن، مدافعين عنه، متوحّدين خلف قيادته، مجدّدين لها عهد الولاء والإخلاص، وللوطن الانتماء والتضحية والفداء".



الإمارات تحقق رقم قياسى جديد بأكبر علم فى العالم



أكبر علم فى العالم بمساحة 144 متر مربع