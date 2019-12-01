شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة: الثانى من ديسمبر شاهد على حلم قادة وطموحات شعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن ذكرى الثاني من ديسمبر مناسبة للاحتفاء بهذا اليوم العظيم من تاريخ بلادنا، والتعبير عن اعتزازنا وفخرنا بما حققته دولة الإمارات من نهضة شاملة، جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول، وينظر لها العالم نظرة احترام وتقدير لما حققته من مكتسبات، جعلها في مصاف الأمم.



وفيما يلي نص كلمة التي وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة.. وفيما يلي نص كلمة التي وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة..

"تعود علينا ذكرى الثاني من ديسمبر لنحتفي بهذا اليوم العظيم من تاريخ بلادنا، ونعبر عن اعتزازنا وفخرنا بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نهضة شاملة جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول، وينظر لها العالم نظرة احترام وتقدير لما حققته من مكتسبات، جعلها في مصاف الأمم.