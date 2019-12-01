شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الامارتى: اليوم الوطنى نستشرف معه آفاق المستقبل الواعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سلطان بن سعيد البادى الظاهرى وزير العدل بدولة الأمارات، أن اليوم الوطنى لدولة الإمارات مناسبة غالية على قلوبنا جميعا، هذا اليوم تشمخ فيه الهمم عزاً وفخراً بما تحقق، ونستشرف معه آفاق المستقبل الواعد، ونقدم من خلاله أسمى معانى التعبير عن الانتماء وحب الوطن المفدى، والتأكيد والاعتزاز بصفحات من المجد سطرها أبناء الإمارات بإنجازات خلدها التاريخ.

ووفقا لوكالة الأنباء الأماراتية، بهذه المناسبة تقدم وزير العدل بأصدق التهانى والتبريكات إلي القيادة الرشيدة وإلي شعب دولة الإمارات منوها بما تحقق من إنجازات على جميع الأصعدة داعيا الل تعالى ان يعيد تلك الذكري باليمن والبركات.

وقال إن الاحتفال باليوم الوطني يأتي مجللا بإنجازات عصرية شامخة تتعزز في شتي المجالات، بما يرفع من مكانة وسمعة الدولة في عنان السماء بين أفضل الدول في العالم في كافة مجالات التنمية والتفوق والابتكار والريادة، مؤكدا أن ما حققته الدولة يعد وبكل المقاييس إنجازاً حضارياً كبيراً، يعود الفضل فيه-بعد الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي تميز برؤية ثاقبة وعقل حكيم رشيد، عندما أستطاع بمعاونة إخوانه مؤسسي الاتحاد أن يقيموا دولة قوية الأركان داخلياَ وخارجياً، حيث كانت وزارة العدل من أوائل الوزارات التى تأسست مع بداية أنشاء الدولة، وكان الاهتمام – ولا يزال- قائماً على ترسيخ العدالة واستقلالية القضاء بنصوص دستورية واضحة وتشريعات قضائية وإجرائية متكاملة، فضلا عن الاهتمام ببناء القدرات الوطنية وهو ما مكن القضاء من تقديم النموذج الأمثل في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم الخدمات القانونية المتعددة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير الموارد البشرية وأنظمتها وتوطين الوظائف وتنمية علاقات العمل في إطار من الشفافية والنزاهة..نثمن حرص القيادة الرشيدة الدائم بالعمل على استقلالية القضاء وتحقيق العدالة لكل فرد على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بغض النظر عن جنسه أو عنصره أو دينه، وهو ما حققته دولتنا الفتية دولة السعادة والتسامح والإنجازات العصرية.