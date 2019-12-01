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طيران الجزيرة تتسلّم ثالث طائرة إيرباص من طراز A320neo

أعلنت اليوم طيران الجزيرة، الشركة الكويتية الرائدة في قطاع الطيران منخفض التكلفة على مستوى المنطقة والعالم، عن تسلّمها طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo والتي وصلت إلى مطار الكويت الدولي مساء يوم السبت 30 نوفمبر.

وتعد هذه ثالث طائرة من طراز A320neo تنضم إلى أسطول الشركة، والثانية التي يتم تسلّمها خلال عام 2019. وتستعد الشركة إلى تسلّم طائرة جديدة من هذا الطراز قبل نهاية العام.

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وتتميز هذه الطائرة الجديدة مثل أسلافها بكونها مزودة بمحرك CFM LEAP-1 ومصممة بأطراف الأجنحة المعروفة باسمSharklets التي تحقق وفورات في حجم استهلاك الوقود، وتخفض مستوى ضوضاء المحرك وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي هو أقل من معيار القطاع الحالي.

مع هذه الطائرة الجديدة، تشغل طيران الجزيرة اليوم أسطولاً مكوّن من 12 طائرة إيرباص، تسعة منها من طراز A320 وثلاثة من طراز A320neo.