بيتك: "البحرين المركزي" وافق على الاستحواذ على الأهلي المتحد - البحرين

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بيت التمويل الكويتي والبنك الاهلي المتحد

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الاحد ان البنك تلقى موافقة مصرف البحرين المركزي على المضي في إجراءات الاستحواذ على اسهم (البنك الاهلي المتحد - البحرين).

واوضح (بيتك) في افصاح منشور على الموقع الالكتروني لبورصة الكويت ان القرارات النهائية بشأن عملية الاستحواذ تخضع لموافقة الجمعيات العامة لمساهمي البنكين.

واضاف انه سيقوم بالافصاح في حينه عن اية تطورات جديدة او مؤثرة بهذا الشأن مؤكدا انه لا يوجد اثر في الوقت الحالي عن المركز المالي ل (بيتك).

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وكان محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اعلن في 8 اكتوبر الماضي موافقة البنك المشروطة على طلب بيت التمويل الكويتي للاستحواذ على (البنك الأهلي المتحد - البحرين).

وقال الهاشل في تصريح صحفي آنذاك ان موافقة (المركزي) جاءت مشروطة بمجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية قبل تنفيذ الاستحواذ لحماية التنافسية وتحقيق اعلى مستويات الشفافية والتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية.