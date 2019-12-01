ما هي الأعشاب التي اشتهرت في تنشيط الطاقة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تحسّن بعض الأعشاب الموجودة في الطبيعة من طاقة الجسم وتمنحه نشاطاً زائداً نتيجة المواد الكيميائية الموجودة فيها، والتي تعمل كمحفز للدماغ ومضاد للأكسدة، وأيضاً تحسن تدفق الدم إلى الأجزاء المهمة من الجسم وخاصةً المخ. ومن هذه الأعشاب التي اشتهرت في تنشيط الطاقة.



- نبات الجذر الذهبي (golden root)

تحتوي على نسبة أقلها 0.8 % من مركب السليدروزيد، والذي يعتبر بمثابة علاج جيد لحالات ضعف القوى العام، وحالات الإرهاق المزمن.

-نبتة الجنسنج (ginseng)

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اشتهرت عند الرياضيين في كونها منشطة للذاكرة وكابحة للإحساس بالتعب، واستخدمت كعلاج في أمراض الشيخوخة. تتوفر في صورة مسحوق يصنع منه مشروب عشبي أو خلاصة.

- نبتة الجنكة (ginko biloba)

يحتوي على مادة الجنكوليدات التي تنظم دقات القلب وتساعد على تدفق الدم إلى الدماغ والعضلات، وتعالج مرض الزهايمر وتحسن المزاج.

- نبتة الجوتوكولا (gotu kola)

بسبب احتوائها على حمضي الأسيتاكوسين والماديكاسك، تستعمل كغذاء للمخ لتنشيط الذاكرة والتغلب على الإرهاق الذهني. وتؤخذ في السلطات أو كمشروب عشبي مغلي.

ملاحظة: لبعض الأعشاب إذا أخذت بجرعات كبيرة تأثير مخدر، كعشبة الجوتوكولا لذا لا ينصح باستخدامها قبل القيادة أو للأطفال دون التاسعة من العمر.