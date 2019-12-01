كيف تتخلصي من رائحة الرطوبة في المنزل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعاني الكثير من السيدات من رائحة العفن والرطوبة في المنزل، وتحاول بططرق عديدة التخلص من هذه الرائحة المزعجة دون جدوى، لكن هناك سلسلة من النصائح الفعالة للتخلّص من رائحة العفن المؤذية وغير الصحية في المنزل، اتبعيها:



- العثور على مصدر الرائحة: كي تتمكّني من إزالة الرائحة بالكامل، يجب أن تعرفي مصدرها، في بعض الأحيان يكون من السهل العثور على مصدر رائحة العفن إلا أن في أوقات أخرى قد لا يكون الأمر سهلاً ابداً، فقد يظهر العفن في أي مكان في منزلك، مثل السجاد، الأثاث وصولاً إلى الجدران وغيرها.

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- التخلّص من رائحة العفن من الملابس: إن أصاب العفن ملابسك، فهناك عدّة طرق للتخلّص منها، كتحضير مزيج من الخل والماء ووضع الملابس في هذه الخلطة لمدّة ساعة على الأقل. من ثم يمكنك غسل الملابس كالعادة بواسطة المنظّف. يمكنك أيضاً محاولة غسل ملابسك باستخدام مزيل الرائحة المتوفّر في المتاجر المصمّمة خصيصاً لامتصاص الروائح الكريهة من دون إتلاف ملابسك.

- تهوئة المنطقة المصابة بالعفن لإزالة الرائحة: ينمو العفن عادة في الأماكن غير المعرّضة للهواء أي في الأماكن المعرّضة للرطوبة، لهذا يظهر العفن بكثرة في الحمامات مثلاً. إن كنت تريدين التخلّص من العفن والفطريات في مختلف أرجاء المنزل ننصحك بتهوئة المنزل جيّداً. افتحي الأبواب والنوافذ، واسمحي للهواء بالتدفّق في كل أنحاء الغرف. هذه الطريقة ستساعدك أيضاً على التخلّص من الروائح الكريهة.

- معطّرات الجوّ: بعد الإستعانة بأخصائي لإزالة العفن من الجدران، استخدمي معطّرات الجو لإبقائه منعشاً، وركزي على تهوئة المنزل يومياً.