طفل فيتنامي يتحمل مسؤولية الحياة بمفرده

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

قرر الطفل الفيتنامي دانج فان خوين ـ 10 أعوام ـ الاعتماد على نفسه بعدما أصبح وحيداً في الحياة بوفاة جدته الطاعنة في السن، ورحيل والده في حادث. ولم يقبل الانتقال إلى رعاية أسرة أخرى، بل واجه مصيره بشجاعة، وبدأ بزراعة حقل صغير بالقرب من منزله لتوفير غذائه، والأهم إصراره على الالتزام بالذهاب إلى المدرسة يومياً وعدم التغيب عنها.

عاش الطفل حياة بسيطة مع جدته في قرية نائية جنوبي فيتنام، بينما سافر والده للعمل في المدينة كعامل بناء، وكان دخله المتواضع هو مصدر الرزق الوحيد للعائلة الصغيرة. بعد فترة وجيزة من رحيل جدته المسنة، قضى والده في حادث بموقع العمل، وتحمل أحد المدرسين في مدرسة القرية تكاليف نقل جثمانه ودفنه إلى جانب والدته والتي تجاوزت 10 ملايين دونج فيتنامي (430 دولاراً). نشر بعدها المعلم القصة المؤثرة للطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالباً القادرين بتبنيه، أو مساعدته على تدبير نفقاته الشهرية. إلا أن الطفل وجه الشكر لمعلمه، وأكد له قدرته على الاعتناء بنفسه، إذ إنه اعتاد على ذلك منذ كان في الخامسة من العمر، وبعد اشتداد المرض على جدته.