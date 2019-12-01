كاميرات على طرق أسترالية لرصد هواتف السائقين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

وضعت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، الأحد، كاميرات لرصد الهواتف النقالة على أمل خفض عدد قتلى الطرق بواقع الثلث خلال عامين.

وقالت هيئة النقل بالولاية إن أول كاميرات في العالم لاكتشاف الهواتف تعمل يومياً على مدار الأربع والعشرين ساعة وفي كل الأحوال المناخية لاكتشاف أي قائد سيارة يستخدم الهاتف.

وقال مايكل كوربوي، مساعد مفوض شرطة الولاية «إنه نظام لتغيير الثقافة».

ويبيح القانون في نيو ساوث ويلز الاتصال أو استقبال مكالمات صوتية أثناء قيادة السيارة شريطة استخدام السماعات. ويحظر القانون كل الاستخدامات الأخرى للهاتف أثناء القيادة مثل مكالمات الفيديو واستخدام مواقع وسائل التواصل والتصوير.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن 329 شخصاً لقوا حتفهم هذا العام في حوادث طرق بالولاية مقابل 354 شخصاً خلال 2018 كلها. وتريد الولاية خفض عدد قتلى حوادث الطرق 30 في المئة بحلول 2021.

وقالت هيئة النقل بالولاية إن كاميرات اكتشاف الهاتف تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراجعة الصور ورصد الاستخدام غير القانوني له.

وخلال أول ثلاثة أشهر بعد تشغيل أنظمة الرصد ستوجه رسائل تحذير لقائدي السيارات المخالفين. وبعد ذلك ستكون العقوبة غرامة معيارية تبلغ 344 دولاراً أسترالياً (233 دولاراً) وأخرى قدرها 457 دولاراً أسترالياً (310 دولارات) في مناطق المدارس.