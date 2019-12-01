"فابريك" تطبيق يخطط لمستقبل العائلة المالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

طور تطبيق جديد باسم «فابريك» يسهل على الآباء وضع الخطط لضمان استقرار الأوضاع المالية للأسرة على المدى الطويل.

ويستهدف التطبيق توفير مكان واحد يمكن من خلاله للآباء توقيع وثيقة للتأمين على الحياة عبر هواتفهم، وإنشاء وكتابة الوصية القانونية خلال خمس دقائق والتعاون مع الزوجات لتنظيم الحسابات المالية الرئيسية وغيرها من الوثائق المهمة.

كما يمكن للآباء عبر هذا التطبيق التنسيق مع المحامين أو الأوصياء على الأطفال أو المستفيدين من وثائق التأمين والمستشارين الماليين لهم وغيرهم.

التطبيق ظهر لأول مرة عام 2015 لخدمات التأمين عبر الهواتف الذكية، ونجحت الشركة التي تطوره في جمع ما يصل إلى 10 ملايين دولار من المستثمرين لتمويل توسعاتها، بعد نجاحها في بيع وثائق تأمين على الحياة لآلاف العائلات عبر التطبيق.

ومنذ إطلاقه أضيف المزيد من الخدمات المالية إلى التطبيق، ليوفر للآباء المشغولين بديلاً أفضل عن مقابلة وكلاء شركات التأمين والدخول معهم في مناقشات معقدة عن منتجاتها. ويتيح التطبيق الجديد للمستخدم تقديم طلب الحصول على وثيقة تأمين خلال 10 دقائق عبر هاتفه الذكي مع إمكانية استدعاء مندوبين من شركة التأمين إذا رغب في ذلك للحصول على مساعدة إضافية منهم.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن استخدام «فابريك» يتيح للآباء الاستفادة من أي عروض يقدمها بما في ذلك خيار تقديم طلب الحصول على الوثيقة والموافقة عليه فوراً.

كما يتيح التطبيق إمكانية إرسال بيانات وثيقة التأمين إلى المستفيدين المحتملين منها، وبالتالي ضمان عدم فقدانها. ويسهل التطبيق للمستخدم كتابة وصيته وتسجيلها مع إمكانية إرسال المعلومات الخاصة بها إلى الأشخاص الرئيسيين بمن فيهم الشهود.