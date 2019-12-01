4 أفلام بفرق عمل إماراتية العام المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مسؤولو شركة الإنتاج الإماراتية «غبشة فيلمز» عن قائمة إنتاجاتها لعام 2020، بعد النجاح الذي حققه باكورة أعمالها فيلم «خلك شنب»، وذلك من خلال مؤتمر صحفي عقد مساء السبت في مركز الشباب بأبوظبي.

حضر المؤتمر مسؤولو الشركة الكاتب والمخرج والمنتج عامر سالمين المري والمخرج هاني الشيباني والمنتج علي المرزوقي.

وكشفوا خلال المؤتمر عن تفاصيل المشاريع السينمائية خلال 2020، وأولها فيلم «سوشيال مان»، كوميدي درامي، من بطولة سعد عبدالله وعمار آل رحمة، وتأليف طلال المحمود وإخراج علي بن مطر، ومن المقرر أن يبدأ التصوير الشهر المقبل.

والمشروع الثاني هو الفيلم الكوميدي «الملياردير»، كتابة وإخراج عامر سالمين المري، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في فبراير/شباط المقبل، والثالث فيلم «رحلة إلى المستقبل»، وهو من أفلام المغامرات والخيال العلمي، ويستهدف الأطفال بطرحه طريقة تفكير الجيل الحالي وأحلامهم.

قصة وسيناريو الفيلم لعامر سالمين المري، والمقرر أن يبدأ تصويره في أبريل/نيسان عام 2020.

وبعد نجاح فيلم «خلك شنب»، أعلن المنتجون الثلاثة عن التحضير لتصوير جزء ثان من الفيلم في مارس/آذار المقبل يتولى إخراجه هاني الشيباني، وتأليف خالد الجابري ويلعب بطولته سعد عبدالله ومحمد الكندي وعمار آل رحمة.

وأكد عامر سالمين المري، خلال المؤتمر أن الاتحاد السينمائي في «غبشة فيلمز»، بدأ يجني ثماره بعد النجاح الذي حققه «خلك شنب» وتصدره مراكز متقدمة في شباك التذاكر.

وقال تحدينا أنفسنا واتحدنا لتذليل الصعاب والوصول إلى الهدف بتنفيذ أفلام تجارية ذات مقومات فنية عالية المستوى، والاهتمام بكل العناصر المكونة للفيلم التجاري كالسيناريو والإخراج والصورة البصرية والتمثيل لتقديم أفلام تجارية بلغة سينمائية تليق بالجمهورين المحلي والعربي الذي أصبح يميز ويقارن الأفلام الإماراتية بالعالمية والعربية ذات الجودة العالية. وعبر عن سعادته البالغة بإطلاق 4 أفلام إماراتية بإنتاج وإشراف وتنفيذ وأبطال محليين في عام.

وقال الشيباني: هدفنا تقديم المنتج السينمائي الترفيهي المحلي الذي يمثل الإمارات بفنها وثقافتها بشكل مميز أمام العالم. وبعد التجربة الناجحة في اتحادنا كمخرجين ومنتجين في شركة واحدة وتقديم «خلك شنب» زادت علينا المسؤولية وكبر التحدي، بتقديم أعمال بالمستوى نفسه بل أعلى، لذلك قررنا إطلاق 4 مشاريع جديدة.

وأوضح المرزوقي، أنهم يطلقون من خلال المؤتمر الخطة التشغيلية للشركة فيما يتعلق بالإنتاجات لعام 2020، منطلقين من خلال هذا الاتحاد السينمائي لإثراء الساحة بأفلام محلية ترقى بالمستوى وتنافس بقوة بقصصها المختلفة، وفريق عملها من كتاب وممثلين ومخرجين ومواهب جديدة.

وفي نهاية المؤتمر كرم مسؤولو الشركة، فريق عمل «خلك شنب».