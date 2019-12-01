عرض خاص للجزء الأحدث من «حرب النجوم» لمريض يحتضر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناشد الأمريكي روانز هوسبيس المريض بأحد مستشفيات واترلوفيل، في ولاية هامبشاير، شركة ديزني محاولة تقديم موعد عرض الجزء الأخير من سلسلة الأفلام الشهيرة حرب النجوم، والذي يطرح 20 من الشهر الجاري تحت عنوان «ستار ورز: ذا رايز أوف سكاي وواكر» Star Wars The Rise Of Skywalker.

وغرد عبر حسابه على تويتر بعبارات مؤثرة، أعلن خلالها عن أن آخر أمنياته قبل رحيله، هي مشاهدة الجزء الأحدث من فيلم «حرب النجوم». انتشرت تغريدة هوسبيس على نحو سريع، وانتقلت عبر عدة منصات للتواصل الاجتماعي، وكانت المفاجأة الاستجابة السريعة من إدارة شركة ديزني التي أكد مديرها التنفيذي بوب إيغر عبر حسابه على«تويتر» أنه سيمنح المريض عرضاً خاصاً في المستشفى، لعدم إمكانية تقديم موعد العرض العالمي.

وبعد عدة أيام تولت الشركة مسؤولية ترتيب الشاشة اللازمة للعرض، مع اتخاذ الاحتياطات الفنية والأمنية اللازمة لعدم تسرب تلك النسخة قبل عرضها في دور السينما.

وعبر هوسبيس عن سعادته الغامرة بعد مشاهدة فيلمه المفضل، الذي تابع كل أجزائه منذ النسخة الأولى في العام 1977.