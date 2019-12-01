تظاهرات جزائرية لدعم الانتخابات ورفـض التدخـل الخارجـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم الاتحاد العام للعمال الجزائريين؛ أكبر نقابة في البلاد، أمس السبت، مسيرة سلمية حاشدة وسط العاصمة تبعها تجمع ضخم في ساحة البريد المركزي، ندد خلاله المتظاهرون بالتدخل الأجنبي في شؤون البلاد، وأعلنوا مساندتهم لتنظيم الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد.

وانطلقت مسيرة العمال من مقر التنظيم النقابي في ساحة أول مايو، حيث جاب المتظاهرون شوارع العاصمة وصولاً إلى ساحة البريد المركزي، مكان التجمع.

ورفع المشاركون الأعلام الوطنية ورددوا شعارات سياسية تدعو إلى «عدم تدخل البرلمان الأوروبي في شؤون البلاد ومساندة إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في موعدها المحدد، إضافة إلى دعم الجيش في مسعاه الرامي إلى تأمين الموعد الانتخابي المقرر يوم 12 ديسمبر».

من جهته أكد الأمين العام للنقابة سليم لعباطشة في كلمة ألقاها أثناء التجمع، أن «المسيرات التي دعا إليها تنظيمه النقابي تعتبر بمنزلة رد مباشر على تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للبلاد». وأوضح أن «الحل السياسي الأمثل للأزمة في الجزائر هو تنظيم الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد، والمشاركة بقوة في هذا الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد».

Advertisements

بدوره، هاجم حسن رابحي، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، بشدة، أعضاء البرلمان الأوروبي الذين صادقوا على لائحة تدين «انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر»، مؤكداً أن توقيت هذه اللائحة ليس بريئاً، وهدفها التشويش على الانتخابات الرئاسية.

وقال رابحي إن «لائحة البرلمان الأوروبي أسقطت قناع هذه الشرذمة من البرلمانيين الذين يتربصون بالجزائر ويسعون لزرع البلبلة والتشويش على الرئاسيات المزمعة، والتي يتعاطى معها جل الشعب الجزائري بإيجابية عالية».

وأضاف رابحي: «الشعب الجزائري تفطن لمكائد هؤلاء، وهو على عزم تام من أجل التصدي لها من خلال مشاركته في هذه الانتخابات».

في غضون ذلك، أعلن مسؤول في السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، أن هناك تحضيرات لتنظيم مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية، وذلك استجابة لدعوات الرأي العام.

وأوضح المسؤول أن كل المرشحين رحبّوا بمقترح المناظرة الذي تقدمت به السلطة المستقلة للانتخابات، وأعلنوا موافقتهم المبدئية، مضيفاً أنه تم تحديد يوم السبت 7 ديسمبر كموعد مبدئي لإجراء هذه المناظرة التي سيشرف عليها إضافة إلى سلطة الانتخابات التلفزيون الحكومي، ويتم نقلها عبر كل القنوات والمحطات الخاصة، على أن يتم اختيار الأسئلة والمحاور التي سيتنافس حولها المرشحون خلال الأيام المقبلة. (وكالات)