في عيد الإمارات الوطني... احتفاء بترسيخ الوحدة









اسماء السيد - ابوظبي: اعتبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأحد أنّ "انجازات" مؤسسي الدولة الخليجية تبرز في كل سنة مع احتفال الإمارات باليوم الوطني.

وقال الشيخ محمد لمناسبة حلول اليوم الوطني ال48 الأحد "إنجازات ثمانية وأربعين عاماً تشخص أمامنا، نتذكر بكل الإجلال والعرفان والدنا ورمز اتحادنا ومؤسس نهضتنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ورفيق دربه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم والآباء".

وأضاف "مع ذكراهم تحضر رؤيتهم التي قادت إلى ولادة دولتنا، وطموحهم الذي وضع قواعد نموذجنا الإماراتي القوي بأبنائه وبناته، والمنيع بقواته المسلحة وأجهزته الأمنية، والناطق بالتنمية المستدامة".

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من جهته، رأى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية أنّ "وحدتنا هي السياج الذي حمى كيان دولتنا وحافظ على مكتسباتنا ومواردنا على مدى العقود الماضية".

وتابع "عندما يتأمل المرء الأحداث التي مرت على منطقتنا خلال العقود الماضية والمشاكل والتوترات والصراعات والحروب التي عانتها ولا تزال دول عديدة في المنطقة، يدرك عظمة ما تحقق على أرضنا".

وأحيت الإمارات ذكرى اليوم الوطني باحتفالات موسيقية وعسكرية وثقافية في عدة مناطق.