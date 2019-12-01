دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة HP تتعاون مع السلطات شركة HP تتعاون مع السلطات السعودية لإحباط تصنيع وتداول خراطيش الطباعة المزيفة

تمكنت السلطات السعودية بالتعاون مع شركة إتش بي “HP” من منع عمليات تصنيع وترويج خراطيش الطباعة المزيفة.

أعلنت شركة HP وبالتعاون مع السلطات في المملكة العربية السعودية عن نجاحها بإيقاف عدة عمليات احتيالية وإجرامية في صيف 2019 تهدف إلى مكافحة تجارة خراطيش أحبار HP المزيفة في المملكة.

وقالت الشركة في بيانها: “في يوليو 2019، قام مسؤولون سعوديون بدعم من الشركة بمداهمة العديد من منشآت التخزين الموجودة في منطقتي الرياض وجدة، ونتيجة لذلك، أسفرت تدابير مكافحة التزوير هذه عن ضبط أكثر من 65 ألف قطعة مزيفة وتعطيل العمليات الإجرامية المرتبطة بالتزييف.”

وعبرت الشركة عن قلقها من انتشار خرطيش الأحبار والمنتجات المزيفة كونها تؤثر على أداء الطابعات، وبالتالي تسبب أعطالًا تساهم في خروج المستهلك من الضمان. كما أشارت إلى عدم قانونية تداول هذه المنتجات المزيفة.

وأضافت في بيانها حول هذا الشأن: “على النقيض من ذلك، فإن منتجات HP الأصلية صُمِّمتْ وفقًا لمعايير الجودة والاعتمادية الصارمة من الشركة، واستنادًا إلى تاريخ طويل من الابتكارات والتجارب. وتتميز خراطيش الطباعة الأصلية HP LaserJet و HP inkjet على عكس المنتجات المزيفة، بتحقيق أداء متفوق ونتائج متسقة.”

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من جانبه، صرح فينكاتارامان نارايانان، المدير الإداري للشركة في السعودية: “تفخر HP بشراكتها الممتدة مع السلطات السعودية، حيث قدمنا واحدةً من أكثر سنواتنا نجاحًا حتى الآن في ما يتعلق بالقبض على المزورين الذين ينتهكون القانون ومقاضاتهم. لقد حققت جهودنا المتواصلة وإلتزامنا بإزالة المنتجات المزيفة من السوق هذه النتيجة الرائعة وهي تعد شهادة حقيقية على نجاح برنامجنا لمكافحة التزييف والاحتيال.”

كانت السلطات المحلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد قامت بمصادرة نحو 12 مليون منتج مزيف بدعم من الشركة بالسنوات الخمس الأخيرة. كما قادت الشركة أكثر من 4500 عملية تدقيق وتفتيش لمخزون الشركاء أو الشحنات المشبوهة للعملاء.

تعمل الشركة في برنامج مكافحة التزييف والاحتيال على توعية وتثقيف عملائها وشركائها حول المنتجات المزيفة، كما تتعاون بشكل وثيق مع السلطات لاكتشاف وتفكيك العمليات غير القانونية التي تنتج مكونات طباعة مزيفة تحمل علامة HP.

التدوينة شركة HP تتعاون مع السلطات السعودية لإحباط تصنيع وتداول خراطيش الطباعة المزيفة ظهرت أولاً على عالم التقنية.