دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة ديل تبحث بيع قسم الأمن السيبراني RSA Security

أشار تقرير لموقع Bloomberg أن شركة ديل الأمريكية تبحث الاستغناء عن قسم الأمن السيبراني RSA Security وفقاٌ لمقربين من الشركة؛ حيث تتوقع ديل أن يجلب القسم ما قيمة 1 مليار دولار مع ديونه.

فيما لا يزال التباحث في أمر بيع قسم RSA Security جارياً على المستوى الإداري في الشركة؛ وحسب المصدر لا توجد ضمانات مؤكدة على خطة بيع القسم حتى الآن، حيث رفض المتحدث الرسمي باسم الشركة التعليق على الموضوع.

فيما تكمن أهمية قسم RSA حسب التقرير السنوي لشركة ديل في كونه يساعد الشركات على اكتشاف والتحقيق والحماية من مخاطر هجمات القرصنة والاختراقات وبالتالي التقليل من التعرض للسرقة والاحتيال والوقوع ضحية للجرائم الالكترونية.

وتملك وحدة RSA ثلاثين ألف (30 ألف) عميل من الشركات حيث تقوم بدور رئيسي بتقديم خدمات تدور حول توفير وتوليد الرموز البرمجية التي تسمح بالوصول للشبكات لتلك الشركات.

وكانت شركة ديل قد ضمت قسم RSA بعد الاستحواذ على شركة EMC في عام 2016 حيث كانت الأخيرة قد اشترت القسم في عام 2006 بملغ 2.1 مليار دولار.

والجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية قد حققت ارتقاعاً في مبيعاتها بما يعادل 2% خلال الربع الأخير لها والذي انتهي في 2 اغسطس الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث تعد ديل الغنية عن التعريف أحد أكبر الشركات المصنعة للحواسيب المحمولة والمكتبية في العالم لكنها بالمقابل تعاني من ناحية مبيعات خدماتها المتعلقة بالخوادم وحلول التخزين.

Advertisements

مواضيع ذات صلة:

Dell تبيع قسم الاستشارات التقنية مقابل 3 مليارات دولار

المصدر

Bloomberg

التدوينة شركة ديل تبحث بيع قسم الأمن السيبراني RSA Security ظهرت أولاً على عالم التقنية.