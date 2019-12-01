دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لينوفو تستعد لإعتماد تسمية جديدة لسلسلة أجهزة ThinkPad في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة لينوفو كلاً من أجهزة ThinkPad E14 وThinkPad E15 في الصين خلال الفترة الماضية، وفي تقرير جديد أشير إلى أن لينوفو في طريقها لإختيار تسمية جديدة لأجهزة ThinkPad في 2020.

أكد تقرير جديد على خطط لينوفو القادمة لإتباع أسلوب جديد في إختيار تسمية سلسلة أجهزة ThinkPad تختلف في الحروف ووفقاً لحجم الأجهزة.

ولقد ظهرت في قوائم لينوفو على موقعها الرسمي معلومات حول كلاً من أجهزة T14 وX13 ، كما أعلنت الشركة على موقعها عن ThinkPad X390 وThinkPad T490، إلا أن الشركة لم تعرض بشكل رسمي مواصفات أو صور رسمية لهذه الإصدارات.

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وتضع لينوفو قواعد جديدة لإختيار تسمية سلسلة أجهزة ThinkPad، فعلى سبيل المثال سيأتي الإصدار الجديد من جهاز ThinkPad T590 بعنوان ThinkPad T15، إلا أن قواعد لينوفو لتسمية سلسلة أجهزة ThinkPad لن تنطبق على الإصدارات المميزة من أجهزة ThinkPad X1.

وتشير التوقعات إلى أن لينوفو ستكشف عن الإصدارات الجديدة من أجهزة ThinkPad خلال فعاليات مؤتمر CES الذي يقام في بداية العام المقبل.

المصدر

هذا الموضوع لينوفو تستعد لإعتماد تسمية جديدة لسلسلة أجهزة ThinkPad في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.