شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن حمد بن طحنون : اليوم الوطنى مناسبة للاحتفاء بالريادة والحياة الكريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبى، أن اليوم الوطنى هو يوم الاحتفاء بالحياة الكريمة التي يعيشها شعب الإمارات منذ قيام دولة الاتحاد، والتي تجلّت واقعاً ملموساً برؤية الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة الذين أولوا التنمية وتحقيق السعادة للمجتمع أكبر اهتماماتهم.

ووفقا لوكالة الأمارات، قال الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان - في تصريح له بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين للدولة - : في هذا اليوم نستذكر بمشاعر الفخر والاعتزاز والوفاء، المؤسسين الأوائل لصرح اتحادنا المتين، الذين جعلوا الثروة البشرية منذ لحظة قيام الدولة ثروة الوطن الحقيقة وأولوية في كل الخطط والاستراتيجيات.

وأضاف في هذا اليوم الغالي على قلوب المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، نُجدّد العزم والعهد للقيادة الرشيدة التي رفعت شأن دولتنا في كل المجالات وفي شتى المحافل والميادين، بمواصلة مسيرة النماء والازدهار وتحقيق السعادة للمجتمع، وتعزيز مكانة الإمارات في مقدمة الركب الإنساني والحضاري الطامح لترسيخ قيم السلام والحق والخير والتسامح في العالم.

وختم الشيخ محمد بن حمد بن طحنون قائلا : تهنىء مطارات أبوظبي قيادة الإمارات وشعبها بمناسبة يومنا الوطني مُجددة عهدها بمواصلة دورها كمُساهم رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وتنمية قطاع الطيران تحقيقا لخطة أبوظبي والرؤية الاستراتيجية 2030، نحو ترسيخ مكانة مطارات أبوظبي كمركز إقليمي وعالمي متميز في قطاع الطيران، وصولاً إلى تحقيق رؤيتنا في أن نُصبح مجموعة المطارات الرائدة في العالم.