شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، خمسة فلسطينيين من الضفة الغربية، وسط عمليات مداهمة لعدد من المنازل فى عدة محافظات، وتسليم بلاغ لفتى من بيت لحم، لمراجعة مخابراتها.

وقال نادى الأسير الفلسطينى، فى بيان اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة بيت عوا فى الخليل، وشابين آخرين من محافظة بيت لحم، فيما سلمت فتى بلاغًا لمراجعة مخابراته.

وأضاف نادى الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنًا من بلدة اليامون بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية.

فى سياق آخر، رصدت دائرة الضغط والمناصرة فى اتحاد لجان العمل الزراعى الفلسطينى ومن خلال لجان الصيادين التابعة لها 15 انتهاكًا ارتكبته بحرية الاحتلال الإسرائيلى بحق الصيادين فى قطاع غزة خلال شهر نوفمبر الماضي، نتج عنها اعتقال صيادين اثنين، بالإضافة إلى مصادرة قاربهما، وقد تم تدمير قاربين بشكل كامل نتيجة قصف الطائرات الإسرائيلية للقوارب الراسية بشكل مباشر فى منطقة الشيخ عجلين.

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وتمثلت هذه الانتهاكات، التى مارستها بحرية الاحتلال الإسرائيلى خلال هذا الشهر، بعمليات إطلاق نار مكثفة باتجاه الصيادين ومراكبهم بالإضافة إلى إطلاق قنابل صاروخية وقنابل صوتية.

يذكر أن، سلطات الاحتلال تلاعبت بمساحات الصيد البحرية ما بين إغلاق وتوسيع وتقليص 5 مرات خلال 3 أيام.

وتسعى دائرة الضغط والمناصرة، بمتابعة كافة الاعتداءات التى تمارسها بحرية الاحتلال الإسرائيلى، وفضح جرائم الاحتلال المستمرة التى تمارس بحق صيادين قطاع غزة بشكل دائم ومستمر من عمليات مطاردة وملاحقة وإذلال للصيادين فى عرض البحر أثناء ممارسة عملهم.