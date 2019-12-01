مدير عام الأرشيف الوطنى الإماراتى: قيادتنا الرشيدة تعمل على بناء دولة قوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد الله محمد الريسى مدير عام الأرشيف الوطنى الإماراتى، أنه منذ قيام دولة الاتحاد، وقيادتنا الرشيدة تعمل على بناء دولة قوية مبنية على العدل والتسامح، وفى الوقت نفسه تزرع فى نفوس أبنائها قيم ومبادئ المحبة والسلام للجميع.

وقال إنه بالتزامن مع احتفالاتنا باليوم الوطنى الـ48 تواصل دولة الإمارات تحقيق إنجازاتها بفضل الرؤى الثاقبة التى وضع دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واخوانه، الذين عملوا بإخلاص وكانت مصلحة الوطن والشعب نصب أعينهم حتى تحققت هذه الرؤية ووصلت دولتنا إلى مصاف الدول الكبرى المتطورة المبنية على العلم والمعرفة والتسامح. وحسب وكالة أنباء الإمارات، أضاف "حين تولى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم فى إمارة أبوظبى بدأت المسيرة المباركة تجاه الوحدة والتنمية وبناء الإنسان، وقد استطاع أن يضع الأسس والمرتكزات الصلبة لدولة الاتحاد القوية، التى تمثل مصدر إلهام للدول الساعية إلى التقدم، وقد حرص الاتحاد منذ قيامه على حماية حقوق وحريات شعب الاتحاد وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين الإمارات لصالحها المشترك، ومن أجل ازدهارها وتقدمها فى كافة المجالات، وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين". وقال "تتبوأ دولة الإمارات مرتبة مميزة على الصعيد العالمى، وهى تواصل جهودها من أجل مزيد من التقدم والازدهار، وتسهم فى خدمة الإنسانية وتسير بخطى حثيثة فى ظل قيادتها الحكيمة نحو غد أفضل؛ فتدشن مزيدا من المشاريع الكبرى خدمة للوطن وأبنائه".

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