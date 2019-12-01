"الإمارات للطاقة النووية" : نحتفى بإنجازات الدولة ومسيرتها الريادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد إبراهيم الحمادى الرئيس التنفيذى، لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن اليوم الوطنى مناسبة للاحتفاء بالإنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة في مسيرتها للوصول إلى المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات.
ووفقا لوكالة أنباء الأمارات، قال "في هذا اليوم المجيد يقف الإماراتيون وقفة واحدة لتجديد عهد الوفاء والولاء للوطن ولقيادته الرشيدة ولشحذ الهمم ومواصلة التضحيات والبذل والعطاء من أجل رفعة دولة الإمارات وتقدّمها وريادتها".
وأكد انه في الثانى من ديسمبر من كل عام نزداد ثقة ويقيناً بأن دولة الإمارات تسير على الطريق الصحيح نحو بناء أفضل دولة وأفضل حكومة في العالم وأنها تمضي بخطى ثابتة نحو بناء أفضل نظام تعليمي وأفضل اقتصاد والوصول بمجتمعنا ليكون الأسعد عالمياً".
واضاف "لقد نجح الآباء المؤسسون لدولة الإمارات في توفير حياة جديدة لأبناء وطنهم ينعمون فيها بالعيش الكريم وها هي قيادتنا الرشيدة تحرص على إسعاد شعبها وتسخير كل ما من شأنه أن يضمن لأجيالنا القادمة أفضل مستويات الحياة والرفاهية".
وتابع "في اليوم الوطني نُجدّد العهد لقيادتنا الرشيدة بالمضي قدماً وبطموح لا يعرف المستحيل نحو تحقيق رؤية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات ورسالتها المتمثلة بتطوير برنامج نووي سلمي آمن ومستدام وصولاً إلى توفير طاقة آمنة وصديقة للبيئة تدعم الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتأمينها للأجيال القادمة".
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