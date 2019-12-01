شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: أمريكا تحاول مجددًا التدخل فى شئون الدول وفرض أجنداتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبرت سوريا، أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية، حول جلسات لجنة مناقشة الدستور المنعقدة فى جنيف، هو محاولة من واشنطن للتدخل مجددا فى شئون الدول وفرض أجنداتها الخاصة، مؤكدة أن أى آراء من الولايات المتحدة أو غيرها لا قيمة لها ولن تؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها وشكله ومضمونه.

وقال مصدر مسئول فى وزارة الخارجية والمغتربين، فى تصريح لوكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، "إن الحكومة السورية تؤكد أن هذا الحوار هو سورى- سورى، ولا يحق لأى أحد التدخل فيه أو دعم أى جهة فيه تحت أى ذريعة"، مشيرًا إلى أن دور الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص جير بيدرسون ينحصر فى تسهيل مناقشات اللجنة وتيسير شئونها فقط، وبالتالى فإن أى آراء أو بيانات من الولايات المتحدة أو غيرها لا قيمة لها ولا ولن تؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها وشكله ومضمونه.