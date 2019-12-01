شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا: أمريكا تحاول مجددًا التدخل فى شئون الدول وفرض أجنداتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
وقال مصدر مسئول فى وزارة الخارجية والمغتربين، فى تصريح لوكالة الأنباء السورية، اليوم الأحد، "إن الحكومة السورية تؤكد أن هذا الحوار هو سورى- سورى، ولا يحق لأى أحد التدخل فيه أو دعم أى جهة فيه تحت أى ذريعة"، مشيرًا إلى أن دور الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص جير بيدرسون ينحصر فى تسهيل مناقشات اللجنة وتيسير شئونها فقط، وبالتالى فإن أى آراء أو بيانات من الولايات المتحدة أو غيرها لا قيمة لها ولا ولن تؤثر على عمل اللجنة وطبيعة حواراتها وشكله ومضمونه.
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