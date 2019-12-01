شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العراقى يأمر باعتقال المعتدين على المتظاهرين بمحافظة "النجف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وذكر مجلس القضاء الأعلى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، أن الهيئة التحقيقية القضائية فى محافظة النجف الأشرف أصدرت مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين فى المحافظة.

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من جهته، قال مصدر بمحافظة "واسط"، "إن المحكمة أصدرت حكمين أحدهما بالإعدام بحق ضابط برتبة رائد والآخر بالسجن 7 سنوات بحق ضابط برتبة مقدم بتهمة القتل العمد أثناء التظاهرات".