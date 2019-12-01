شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء العراقى يأمر باعتقال المعتدين على المتظاهرين بمحافظة "النجف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكر مجلس القضاء الأعلى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، أن الهيئة التحقيقية القضائية فى محافظة النجف الأشرف أصدرت مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين فى المحافظة.
من جهته، قال مصدر بمحافظة "واسط"، "إن المحكمة أصدرت حكمين أحدهما بالإعدام بحق ضابط برتبة رائد والآخر بالسجن 7 سنوات بحق ضابط برتبة مقدم بتهمة القتل العمد أثناء التظاهرات".
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