شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة البرلمان العراقي لبحث استقالة الحكومة وأحداث محافظات الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت جلسة البرلمان العراقي لبحث استقالة الحكومة والأحداث الدموية التى شهدتها محافظات الجنوب، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل. كان سعد الحديثي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، قال أمس، إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدى سلم طلب استقالته إلى مجلس النواب، والمجلس هو من سيحدد شكل الحكومة المقبلة في حال قبول استقالة حكومة عبد المهدي، موضحًا أن الحكومة تحترم آليات الدستورية وتحترم رأي البرلمان.

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