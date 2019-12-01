حاكم الشارقة يفتتح قاعة واستراحة ساحة الشهداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، الخميس، مبنى قاعة واستراحة ساحة الشهداء الواقعة بالقرب من المدينة الجامعية في الشارقة.

وبعد قص الشريط التقليدي إيذاناً بالافتتاح الرسمي، تجول سموه في أرجاء قاعة ساحة الشهداء، واستمع لشرح حول ما تضمه القاعة من مرافق وخدمات للزوار.

شاهد حاكم الشارقة فيلماً وثائقياً يسلط الضوء على مراحل بناء ساحة ونصب الشهداء الذي وجه سموه بتشييده وشارك في بنائه أفراد القوات المسلحة، تخليداً لذكرى شهداء القوات المسلحة البواسل الذين قدموا أروع صور التضحية والفداء في سبيل رفعة الوطن والذود عن حياضه والحفاظ على أمنه واستقراره. كما تفقّد المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة ويتضمن لوحات عن النصب التذكارية في إمارة الشارقة، والتي تؤكد المكانة العلمية والثقافية التي وصلت إليها الإمارة في مختلف الميادين والأصعدة. Advertisements وكان وجه في وقت سابق بتطوير ساحة ونصب الشهداء، وتضمنت المرحلة الثانية من التطوير: إنشاء قاعة واستراحة تضم مطعماً ودورات مياه وساحة جلوس خارجية ومضماراً مطاطياً حول ساحة الشهداء على طول 1589 متراً. وشُيدت قاعة ساحة الشهداء على مساحة 180 ألف متر، ويمتاز مبنى القاعة والاستراحة بتصميمه الفريد على شكل هلالي مزخرف، باللون الذهبي والأخضر.

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