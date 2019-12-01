شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النفط: صادرات النفط العراقية 3.5 مليون ب/ي فى المتوسط فى نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد إن إجمالى صادرات النفط بلغ 3.5 مليون برميل يوميا فى المتوسط فى نوفمبر. وتابعت أن صادرات النفط من موانئ الجنوب بلغت 3.4 مليون برميل يوميا فى المتوسط فى نوفمبر فى حين بلغ إجمالى صادرات الخام من كركوك عبر مرفأ جيهان التركى 79 ألف برميل يوميا. وقالت الوزارة إن متوسط سعر الخام فى الشهر ذاته بلغ 59.8 دولار للبرميل. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النفط: صادرات النفط العراقية 3.5 مليون ب/ي فى المتوسط فى نوفمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.