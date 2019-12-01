وزير جيبوتي يشكر تركيا على بناء "سد الصداقة أمبولي"

جيبوتي/ الخليج 365
أثنى وزير الزراعة والمياه والصيد والثروة الحيوانية والموارد السمكية الجيبوتي أحمد محمد عوالة، على تركيا لإنشائها "سد الصداقة أمبولي" في بلاده.
وقال عوالة في تصريح للأناضول، إن سد الصداقة، أنقذ جيبوتي من كارثة كبيرة، كانت ستتعرض لها نتيجة السيول.
وأوضح أن إنشاء السد، جاء في إطار المساعي الرامية لتعزيز التعاون بين تركيا وجيبوتي، وأنه وفّر مياه الشرب والري لسكان المنطقة.
وأضاف عوالة أن سد الصداقة تم بناؤه ببراعة تكنولوجية تركية، مبينا أن السد يستحوذ على أهمية بالغة بالنسبة لسكان جيبوتي.
يذكر أن تركيا أنشأت سد الصداقة في جيبوتي، بموجب اتفاقية أبرمت بين البلدين في 13 مايو/ ايار عام 2014.
ويصل ارتفاع السد الى 71 مترا، ووصلت تكلفة إنشائه إلى 16 مليون يورو.
وتم افتتاح سد الصداقة في 3 حزيران/ يونيو الماضي.
وقبل يومين، أجرى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، زيارة إلى "سد الصداقة أمبولي" في جيبوتي.
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