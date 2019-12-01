اليمن.. اغتيال ضابط شرطة بنيران مجهولين في عدن

اليمن/ الخليج 365
اغتال مسلحون مجهولون، الأحد، مسؤولا أمنيا في مدينة عدن، جنوبي اليمن، حسب مصدر أمني.
وقال مصدر بشرطة عدن للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على النقيب صلاح حجيري مدير البحث الجنائي في إدارة أمن مديرية المنصورة بعدن، ما أدى إلى وفاته".
وأضاف أن عملية الاغتيال تمت أثناء مرور حجيري في حي العيادات بمديرية المنصورة.
ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل إضافية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاغتيال.
وتشهد العاصمة اليمنية المؤقتة "عدن" بين الحين والآخر عمليات اغتيال طالت رجال أمن وأئمة مساجد وقضاة وقادة في المقاومة الشعبية.
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