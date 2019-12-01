متجاهلة الاحتجاجات.. نمو صادرات العراق النفطية في نوفمبر

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



صعدت صادرات العراق النفطية خلال نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، بنسبة طفيفة بلغت 0.66 بالمئة على أساس شهري، متجاهلة التوترات التي تشهدها البلاد، خصوصا في محافظة البصرة جنوب البلاد.



وأظهرت بيانات وزارة النفط العراقية، الأحد، أن المعدل اليومي لصادرات البلاد النفطية بلغت 3.5 ملايين برميل يومياً في نوفمبر الماضي، ارتفاعا من 3.477 ملايين برميل يومياً في أكتوبر.



ومنذ مطلع أكتوبر الماضي، سقط ما لا يقل عن 418 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، أفضت إلى إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، استقالته رسميا وتحويلها إلى البرلمان.



وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان، الأحد، إن إجمالي صادرات بلاده النفطية في نوفمبر الماضي، بلغت 102.05 مليون برميل من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق.



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بينما بلغ حجم الصادرات من حقول كركوك (شمال) عبر ميناء جيهان التركي، 2.381 مليون برميل، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة (شمال) 294 ألف برميل، وقرابة 334.5 ألفا صدرت إلى الأردن.



وتابع جهاد أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 59.821 دولارا.



والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا. ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة.

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