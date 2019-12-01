العراق.. مذكرة قبض قضائية بحق الحاكم العسكري لذي قار

بغداد (العراق)/ أمير السعدي/ الخليج 365
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، صدور أمر قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري، للنظر بقضايا أحداث التظاهرات في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وقال بيان لإعلام القضاء تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار، أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري".
وأضاف، أن "الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة".
وصباح اليوم الأحد، أضرم محتجون عراقيون، النيران، بمنزل الحاكم العسكري لمحافظة ذي قار (جنوب)، الفريق الركن "جميل الشمري"، في الديوانية (جنوب)، الذي تشير له أصابع الاتهام بمقتل متظاهرين.
وأعفي الشمري من منصبه بعد يومين من تكليفه بأمر من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي على خلفية مقتل 35 محتجا وإصابة أكثر من مئتين باشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط مدينة الناصرية (عاصمة محافظة ذي قار).
ومنذ اندلاع الاحتجاجات، سقط ما لا يقل عن 418 قتيلًا وأكثر من 15 ألف جريح، بحسب إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام كل من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا في مواجهات ضد قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
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